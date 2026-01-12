Son gelişmelerin ardından İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in kim olduğu, ülkedeki siyasi sistem içindeki yeri ve sahip olduğu yetkiler kamuoyunda yeniden merak edilmeye başladı. İran’da karar alma süreçlerinin merkezinde yer alan Hamaney, hem iç politika hem de güvenlik politikalarında belirleyici rol oynayan en güçlü isim olarak öne çıkıyor. Peki, İran lideri Ali Hamaney kimdir?

İran'da ülkenin en üst yönetiminde yer alan dini liderlik makamı, devletin birçok alanında belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle İran dini Ali Hamaney, İran siyasetinin en güçlü ismi olarak öne çıkıyor. Hamaney, yaklaşık kırk yıla yaklaşan liderliği boyunca ülkenin siyasi, askeri ve dini yapısında belirleyici rol üstleniyor.

İRAN DİNİ LİDERİ ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney, 19 Nisan 1939’da İran’ın Meşhed şehrinde doğdu. Genç yaşta dini eğitim almaya başladı ve Şii din adamı olarak yetişti. 1979’daki İran İslam Devrimi sürecinde devrimci hareketin içinde yer aldı. Devrimin ardından devlet kademelerinde hızla yükseldi ve 1981 yılında İran Cumhurbaşkanı seçildi. Bu görevi 1989 yılına kadar iki dönem sürdürdü.

1989 yılında devrimin lideri Ayetullah Humeyni’nin ölümünün ardından Ali Hamaney, İran’ın ikinci dini lideri oldu. Bu makam, İran’da devletin en üst otoritesi olarak kabul ediliyor. Dini lider, silahlı kuvvetlerin başkomutanı konumunda bulunurken, yargıdan güvenlik kurumlarına kadar pek çok alanda belirleyici söz hakkına sahip.

Ali Hamaney’in liderliği döneminde İran’ın siyasi yapısı daha merkezi hale geldi. Ülkenin iç politikası, dış ilişkileri ve güvenlik stratejileri büyük ölçüde dini liderin çizdiği çerçeveye göre şekilleniyor.

ALİ HAMANEY KAÇ YAŞINDA?

1939 doğumlu olan İran dini lideri Ali Hamaney, 86 yaşındadır.

ALİ HAMANEY'İN ÇOCUKLARI

Ali Hamaney’in 4 oğlu ve 2 kızı vardır.

Oğulları

Mustafa Hamaney

Mücteba Hamaney

Mesud Hamaney

Meysam Hamaney

Kızları

Büşra Hamaney

Hoda (Hüda) Hamaney

