İstanbul genelinde su kesintilerine ilişkin duyurular yakından takip ediliyor. İSKİ’nin yayımladığı planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 26 Ocak Pazartesi günü bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda "İstanbul'da sular ne zaman gelecek" ve "İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı" araştırılıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), il genelinde yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi programlarını güncel olarak paylaşmayı sürdürüyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda farklı noktalarda yapılacak çalışmalar, su kesintisi sorgulama ekranını yeniden gündeme taşırken vatandaşlar yaşadıkları bölgede kesinti olup olmadığını araştırıyor.

26 OCAK İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, 26 Ocak Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı bakım, hat yenileme ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri, çalışmanın yapıldığı bölgeye göre farklılık gösteriyor.

Güncel su kesintileri şu şekilde:

Beşiktaş Su Kesintisi: Akat Mahallesi, Levent Mahallesi

Bitiş saati: 14.00

Esenler Su Kesintisi: Fevzi Çakmak Mahallesi, Kemer Mahallesi,

Bitiş saati: 14.00

Maltepe Su Kesintisi: Başıbüyük Mahallesi,

Bitiş saati: 14.00

Pendik Su Kesintisi: Esenler Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Çamçeşme Mahallesi

Bitiş saati: 14.30

Üsküdar Su Kesintisi: Murat Reis Mahallesi, Valide-i Atik Mahallesi

Bitiş saati: 13.00

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul’da su kesintisi yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, İSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan su kesintisi sorgulama ekranını kullanabiliyor. İlçe, mahalle ve tarih bilgisi girilerek planlı ya da arıza kaynaklı kesintiler anlık olarak görüntülenebilirken sorgulama ekranında ayrıca kesintinin nedeni, tahmini bitiş saati ve etkilenen mahalleler detaylı şekilde listeleniyor. İSKİ, muhtemel değişiklikleri ve yeni duyuruları yine aynı ekran üzerinden güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.

