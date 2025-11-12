Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul baraj doluluk oranında son durum! 12 Kasım İSKİ barajlarda son durum ne?

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki seviye, son zamanlarda beklenen yağışların gelmemesiyle beraber kritik noktalara ulaştı. İstanbullu vatandaşlar, 12 Kasım 2025 günü itibarıyla İSKİ baraj doluluk oranları ve su rezervlerindeki son durumu merak ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı belli oldu. 

Barajlardaki su seviyesi alarm verirken İstabullular güncel baraj doluluk oranlarını merak edip araştırmaya devam ediyor. 

12 KASIM İSKİ BARAJLARDA SON DURUM NE?

İSKİ verilerine göre, 12 Kasım 2025 tarihi itibarıyla İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 21,54 olarak ölçüldü. 

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 KASIM

İstanbul'un su kaynaklarını sağlayan barajlardaki son durum şöyle:

Alibey: Yüzde 12,32

Büyükçekmece: Yüzde 24,41

Darlık: Yüzde 31,38

Elmalı: Yüzde 53,75

Istrancalar: Yüzde 21,41

Kazandere: Yüzde 2,61

Pabuçdere: Yüzde 4,64

Sazlıdere: Yüzde 21,56

Terkos: Yüzde 24,79

Ömerli: Yüzde 17,39

Kazandere ve Pabuçdere gibi bazı barajların doluluk oranlarının tek haneli rakamlarda kalması, kuraklık tehlikesinin devam ettiğine işaret ediyor. Sağanak yağışların artmasıyla bu oranların daha da artması bekleniyor.  Ancak genel doluluk oranının yüzde 25'in altında kalmasının kuraklık tehlikesinin devam ettiğine işaret ediyor.

