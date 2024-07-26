İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü 1968 yılında doğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü atandı. İlk olarak Kent Üniversitesi Rektörü olarak 14 Ocak 2020 tarihinde görev almaya başlamıştı.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre 11 üniversitenin rektörü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü oldu.

KENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MEHMET NECMETTİN ATSÜ KİMDİR?

Necmettin Atsü 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti.

1991 yılında buradan mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı.

2000 yılında Üroloji Uzmanı olarak tamamlayan Necmettin Atsü, aynı üniversitede Endoüroloji ve Üroonkoloji alanlarında çalışmalarına iki yıl boyunca devam etti.

2006 yılında Doçent, 2015 yılında ise Profesör unvanını aldı ve 2015 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmaya başladı.

14 Ocak 2020 tarihinde ise İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Necmettin Atsü 26 Temmuz 2024 yılında yayımlanan Resmi Gazete kararına göre tekrardan Kent Üniversitesi Rektörü oldu.