İstanbul’da bugün düzenlenen spor etkinlikleri nedeniyle bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Beşiktaş ve Ataşehir’de uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında alternatif güzergahlar da sürücüler için duyuruldu.

12 Nisan 2026 Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilen yarış ve koşu organizasyonları nedeniyle şehir içi trafikte önemli düzenlemeler yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, belirlenen güzergahlarda araç geçişi geçici olarak durdurulurken, sürücüler için alternatif yollar da belirlendi.

İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ 12 NİSAN 2026

Beşiktaş’ta düzenlenen yol yarışı kapsamında özellikle İnşirah Caddesi-Hüsrev Gerede Sokak kesişimi, Küçük Bebek Caddesi-Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi, Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu kesişimi, Şair Nigar Mektep Sokak-Kışlak Sokak kesişimi, Muallim Naci Caddesi-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi, Çağrı Sokak-Yeşilpınar Sokak kesişimi, Sakıp Sabancı Caddesi-Baltalimanı Hisar Caddesi kesişimi ve Aşiyan Yolu-Şehitlik Dergahı Sokak kesişiminde trafik akışı sağlanamayacak.

Ataşehir'de düzenlenecek koşu kapsamında ise Ataşehir Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi arasında kalan Ataşehir Bulvarı, Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi ile Fazılpaşa Sokak-Dere Sokak kesişimi arasında kalan Fazılpaşa Sokak, Gazi Mustafa Çolak Caddesi kesişimi arasında kalan Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi arasında kalan Turgut Özal Bulvarı ve bu güzergaha çıkan tüm yollar ile Dere Sokak-Atapark Caddesi kesişimi ile Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı, Çitlenbik Caddesi ile Muhtar Hasan ve Dere sokaklar trafiğe kapalı olacak.

İSTANBUL'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Beşiktaş'taki kapalı yollara alternatif olarak Portakal Yokuşu ile Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Küçük Bebek, Nispetiye, Sekbanlar ve Çırağan caddeleri, Kuruçeşme

Ataşehir'de kapalı yollara alternatif olarak ise Meriç, Sedef, Dicle, Dudullu, Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri ile Rıfat Danışman Sokak alternatif olarak kullanılabilecek yollar arasında gösterildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN KAPALI?

İstanbul'da bugün yollar Beşiktaş'ta düzenlenecek Yol Yarışması ve Ataşehir'de gerçekleştirilecek Ata Koşusu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatıldı.

