Marmara Bölgesi genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Yeni haftanın ilk gününde İstanbullular yağış durumunu ve hava sıcaklıklarını takip ediyor. Meteoroloji ve AKOM'un güncel tahminleriyle 23 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu netlik kazandı.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren hissedilen sıcaklık düşüşü ve kapalı gökyüzü, yerini yeni haftada da yağışlı bir tabloya bırakıyor. Megakentte yaşayan milyonlarca kişi, iş ve okul koşturmacasının başlayacağı 23 Mart Pazartesi günü için "İstanbul'da yağmur var mı" sorusuna cevap arıyor.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

AKOM tarafından paylaşılan son hava tahminine göre İstanbul’da 23 Mart Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava etkili olacak. Gün boyunca zaman zaman etkisini artırması beklenen yağışların, özellikle sabah ve öğle saatlerinde daha belirgin olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji kaynaklarına göre de Marmara Bölgesi genelinde yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. İstanbul’da yağmurun pazartesi günüyle birlikte başlayıp birkaç gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

23 MART PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

23 Mart Pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklıklarının en düşük 8°C, en yüksek ise 11°C civarında olması bekleniyor. Nem oranının %87 ile %95 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte yaklaşık 19 km hızla eseceği öngörülüyor. Gün genelinde kapalı hava hakim olacak.

AKOM’un haftalık tahminine göre İstanbul’da hafta boyunca genel olarak çok bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak.

5 GÜNLÜK TAHMİN

