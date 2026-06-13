Erzurum'da dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı hayatını kaybetti.

Erzurum'da Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı.

YÜRÜYÜŞTE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine, gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.

Doğa yürüyüşünde feci olay! İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Karslı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğa yürüyüşünde feci olay! İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi hayatını kaybetti

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