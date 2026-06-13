Doğa yürüyüşünde feci olay! İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi hayatını kaybetti
Erzurum'da dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı hayatını kaybetti.
- Erzurum'da emekli öğretmen Nuri Karslı, Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik bir grupla Abdurrahman Gazi Türbesi üstündeki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı.
- Yürüyüş esnasında Karslı baygınlık geçirdi.
- Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Araç yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.
- Karslı, engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşınarak kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansa ulaştırıldı.
- Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karslı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzurum'da Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı.
YÜRÜYÜŞTE BAYGINLIK GEÇİRDİ
Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine, gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Karslı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.