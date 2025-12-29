İzmir’de kuraklık nedeniyle uzun süredir uygulanan planlı su kesintilerine yılbaşı gecesi ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İzmirli vatandaşlar ''İzmir'de yılbaşında su kesintisi olacak mı?'' sorgularken İZSU 31 Aralık kesinti programı için açıklama yaptı!

Kent genelinde 6 Ağustos tarihinde başlayan su tasarrufu uygulaması kapsamında, öncelikle üç günde bir yapılan planlı kesintiler, 9 Eylül’den itibaren iki günde bire, ardından 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellenmişti. Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde gece saatlerinde su kesintileri rutin olarak uygulanıyordu. Peki, İzmir'de yılbaşında su kesintisi olacak mı?

İzmir’de yılbaşı gecesi su kesintisi uygulanmayacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde rutin olarak uygulanan gece saatlerindeki planlı su kesintilerine 31 Aralık gecesi ara verileceği belirtildi.

İZMİR SU KESİNTİSİ 29 ARALIK

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA BEYDAĞ BEYKÖY 29.12.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ BEYKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BUCA ÇAMLIK, UFUK 29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 809 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR ÇİĞLİ EVKA-5 29.12.2025 saat 09:18 ile 10:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 8930/2 SOKAK ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİ İLE HAT VANASI KAPATILDI. GAZİEMİR ATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES 29.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması POMPA HATTINDA YAPILACAK OLAN BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR GAZİEMİR FATİH 29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1187/1 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR 29.12.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 47/1-- 9 ÖNÜ KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA 29.12.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3054--14 KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 29.12.2025 saat 09:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 2044/2 SOKAK NO:16 ÖNÜ MEYDANA GELELN BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİ İLE HAT VANASI KAPATILDI. KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 29.12.2025 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Diğer ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ÖDEMİŞ KAYAKÖY 29.12.2025 saat 09:29 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ 29.12.2025 saat 09:27 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ İNÖNÜ ( KANUNİ CD)MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE İNÖNÜ,AKINCILAR VE BENGİSU MAHALLERİNE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SEFERİHİSAR AKARCA 29.12.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İztur sitesindeki anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir. URLA KALABAK 29.12.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ana boru arzasından 3315 sokak ve civarı sular kesik URLA İÇMELER, TORASAN 28.12.2025 saat 18:00 ile 21:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir.

