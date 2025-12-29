İzmir'de yılbaşında su kesintisi olacak mı? İZSU'dan 31 Aralık için açıklama geldi
İzmir’de kuraklık nedeniyle uzun süredir uygulanan planlı su kesintilerine yılbaşı gecesi ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İzmirli vatandaşlar ''İzmir'de yılbaşında su kesintisi olacak mı?'' sorgularken İZSU 31 Aralık kesinti programı için açıklama yaptı!
Kent genelinde 6 Ağustos tarihinde başlayan su tasarrufu uygulaması kapsamında, öncelikle üç günde bir yapılan planlı kesintiler, 9 Eylül’den itibaren iki günde bire, ardından 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellenmişti. Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde gece saatlerinde su kesintileri rutin olarak uygulanıyordu. Peki, İzmir'de yılbaşında su kesintisi olacak mı?
İZMİR’DE YILBAŞINDA SU KESİNTİSİ OLACAK MI?
İzmir’de yılbaşı gecesi su kesintisi uygulanmayacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde rutin olarak uygulanan gece saatlerindeki planlı su kesintilerine 31 Aralık gecesi ara verileceği belirtildi.
İZMİR SU KESİNTİSİ 29 ARALIK
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BEYDAĞ
|BEYKÖY
|29.12.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ BEYKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BUCA
|ÇAMLIK, UFUK
|29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|809 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇİĞLİ
|EVKA-5
|29.12.2025 saat 09:18 ile 10:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|8930/2 SOKAK ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİ İLE HAT VANASI KAPATILDI.
|GAZİEMİR
|ATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES
|29.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|POMPA HATTINDA YAPILACAK OLAN BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|GAZİEMİR
|FATİH
|29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1187/1 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KARABAĞLAR
|ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR
|29.12.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|47/1-- 9 ÖNÜ
|KARABAĞLAR
|ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA
|29.12.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3054--14
|KARŞIYAKA
|MAVİŞEHİR
|29.12.2025 saat 09:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2044/2 SOKAK NO:16 ÖNÜ MEYDANA GELELN BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİ İLE HAT VANASI KAPATILDI.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|29.12.2025 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.
