İznik Su Altı Bazilikası, diğer adıyla Aziz Neophytos Bazilikası, Bursa’nın İznik ilçesinde göl kıyısına yakın noktada yer alıyor. 2014’te keşfedilen ve Birinci İznik Konsili’yle ilişkilendirilen batık yapı, Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle yeniden gündeme geliyor.

Aziz Neophytos Bazilikası olarak bilinen İznik Bazilikası su altı yapısı, hem Hristiyanlık tarihi hem de arkeolojik açıdan önemli bir merkez kabul ediliyor. Papa 14. Leo’nun Türkiye programı sonrası merak edilen konular arasında yer aldı.

İZNİK SU ALTI BAZİLİKASI NEREDE?

İznik Su Altı Bazilikası, Bursa’nın İznik ilçesi sınırlarında, İznik Gölü’nün kıyıya yaklaşık 50 metre açığında bulunuyor. Su seviyesinin 1,5-2 metre altında tespit edilen bazilika, bugün göl kıyısındaki “Senato Sarayı” olarak bilinen alanın doğusunda yer alıyor. 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında göl suyu çekildiğinde fark edildi.

Yaklaşık 600 metrekarelik alan kaplayan yapı, doğu-batı doğrultusunda 30x19 metre ölçülerine sahip ve üç nefli bazilika planı taşıyor. 740 yılındaki depremde yıkıldığı, 13. yüzyılda göl seviyesinin yükselmesiyle su altında kaldığı değerlendiriliyor.

İZNİK BAZİLİKASI NEDEN ÖNEMLİ?

İznik Bazilikası, Aziz Neophytos’un hayatını kaybettiği yer olduğu düşünüldüğü için erken dönem Hristiyanlık açısından dikkat çekiyor.

Bazilikanın bazı araştırmalar tarafından Birinci İznik Konsili ile ilişkilendirilmesi ise alanın sembolik önemini artırıyor. Konsilin tam olarak nerede toplandığı bilinmese de yapının konumu ve planı, bu ihitmali gündeme taşıdı. 2014’teki keşfin ardından yapı uluslararası arkeoloji çevrelerinin ilgisini çekerken dünyanın öne çıkan su altı keşiflerinden biri olarak gösterildi.

İZNİK SU ALTI BAZİLİKASI HANGİ GÖLDE BULUNUYOR?

Bazilika, Bursa’daki İznik Gölü’nde yer alıyor ve kıyıya oldukça yakın bir noktada konumlanıyor.

