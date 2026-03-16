İzmir’de 16 Mart 2026 tarihinde yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde. İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre Bornova, Buca, Karabağlar, Kemalpaşa, Menderes, Menemen ve Urla’da ana boru arızası ve altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? İşte İZSU 16 Mart su kesintisi listesi...

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelere göre kesintilerin büyük bölümü ana boru arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştiriliyor. Arızaların giderilmesinin ardından mahallelere yeniden su verilmesi bekleniyor.

İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ 16 MART!

Bornova su kesintisi - Evka 3: 10.13 – 11.15 (Branşman arızası)

Buca su kesintisi - Efeler: 10.02 – 12.02 (Ana boru arızası)

Buca su kesintisi - Barış: 09.41 – 11.41 (Ana boru arızası)

Karabağlar su kesintisi - Devrim, Gazi, Günaltay, Kibar, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin: 09.22 - 11.22 (Müteahhit çalışması)

Kemalpaşa su kesintisi - Ulucak İstiklal: 09.10 - 12.10 (Ana boru arızası)

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Menderes su kesintisi - Ahmetbeyli: 10.19 - 11.19 (Ana boru arızası)

Menderes su kesintisi - Çileme: 10.10 - 12.00 (Ana boru arızası)

Menemen su kesintisi - İstiklal, 29 Ekim, 30 Ağustos: 10.00 - 15.00 (Ana boru arızası)

Urla su kesintisi - Sıra: 08.56 - 10.56 (Ana boru arızası)

Su kesintilerinin büyük bölümünün öğle saatlerine kadar sona ermesi beklenirken, bazı bölgelerde çalışmaların uzaması durumunda sürelerde değişiklik olabileceği belirtiliyor.

Yetkililer arıza giderme çalışmalarının hızla sürdüğünü ve çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelere yeniden su verileceğini ifade ediyor.

