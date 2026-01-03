İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Torino’da oynanacak. Juventus, ligde üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda Lecce’yi konuk ederken, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın sahadaki durumu da Türk futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Futbolseverler ''Juventus-Lecce maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?'' sorularının cevaplarını merak ederken canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 netlik kazandı...

İtalya Serie A’da 2025-2026 sezonunda Juventus ligde oynadığı 17 maç sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Attığı 23 gole karşılık kalesinde 15 gol gören Juventus 5. sırada yer alıyor. Lecce ise 16 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplayarak 16. sırada yerini aldı. Peki, Juventus-Lecce maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus-Lecce maçı Türkiye’de S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında ekrana gelecek.

JUVENTUS-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

İtalya Serie A’da oynanacak Juventus-Lecce mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Juventus’un ev sahipliğinde oynanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’ta milli futbolcu Kenan Yıldız’ın maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Teknik heyetin hücum hattında Kenan Yıldız’a yine şans vermesi söz konusuyken taraftarlar yıldız millimizin performansını heyecanla bekliyor.

JUVENTUS-LECCE MUHTEMEL İLK 11

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Openda.

Lecce: Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Pierotti, Štulić, Sottil.



