Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan silahlı saldırı gündemde geldi. Bu nedenle Kahramanmaraş'ta okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 15-16 Nisan için Valilikten yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Kahramanmaraş okullar tatil mi?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. Olayın ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, gözler Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırı sonrası öğrenciler, veliler ve öğretmenler bugün ve yarın (16 Nisan Perşembe) okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ancak şu ana kadar Kahramanmaraş Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. 14 Nisan Salı günü Şanlıurfa Siverek'te gerçekleşen saldırı sonrası saldırının gerçekleştiği okulda 15 Nisan Çarşamba günü okullar tatil edilmişti.

Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?

16 NİSAN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Mevcut durumda 16 Nisan Perşembe günü için Kahramanmaraş genelinde eğitime ara verildiğine dair henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ilk yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." diye konuştu.

