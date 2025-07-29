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Kamu işçisi yüzde kaç zam alacak? 2025 kamu işçisi yeni zam teklifi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kamu işçisi yüzde kaç zam alacak? 2025 kamu işçisi yeni zam teklifi belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren 2025 yılı zam pazarlığında yeni teklif açıklandı. Hükümet kanadı TÜHİS ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. TÜHİS’in sunduğu zam oranları ve enflasyon farkı detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki kamu işçisi yüzde kaç zam alacak, yeni teklif hangi oranları içeriyor? İşte 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmesi zam sürecine dair son gelişmeler…

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren 2025 yılı zam oranının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi kesimi arasında gerçekleşen sürpriz görüşmede yeni zam teklifi belli oldu.

Peki kamu işçisi toplu sözleşme zammı açıklandı mı? 2025 yılında kamu işçisi yüzde kaç zam alacak? Yaklaşık 600 bin işçi yeni zam teklifini merak ediyor.

Kamu işçisi yüzde kaç zam alacak? 2025 kamu işçisi yeni zam teklifi belli oldu - 1. Resim

KAMU İŞÇİSİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde 2025 yılı yeni zam teklifi açıklandı.

Kamu işçisine yüzde kaç zam yapılacağı merak edilirken, hükümet temsilcisi TÜHİS ile işçi kesimi arasında süregelen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir zam teklifi daha çıktı. TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklifinde bulundu.

Kamu işçisi yüzde kaç zam alacak? 2025 kamu işçisi yeni zam teklifi belli oldu - 2. Resim

2025 KAMU İŞÇİSİ YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Hükümet temsilcisi TÜHİS ile işçi kesimi arasında devam eden görüşmelerde, altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın zam oranına ilave edilmesi tavsiye edildi.

Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya çıkarıldı.

Kamu işçisi yüzde kaç zam alacak? 2025 kamu işçisi yeni zam teklifi belli oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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