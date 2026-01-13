Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 46.bölüm fragmanıyla izleyicilerin gündemine oturdu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yayınlanan tanıtım, yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı üst seviyelere çıkardı. Diziyi yakından takip edenler, "Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?" sorusuna cevap arıyor.

Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, 46.bölüm fragmanıyla sosyal medyada salladı. Cihan ve Alya'ya karşı Savaş açan Boran'ın Ecmel'in safhasına geçip geçmeyeceği merak konusu haline geldi. Özellikle ", "Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında girerken, Cihan Albora'nın net duruşu Mardin'de tüm dengeleri değiştirecek. İşte yeni bölüme dair tüm ayrıntılar...

Kanal D Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı gündemde! Yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir'in 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Cihan ve Alya, Boran ve Sadakat'e rağmen tüm zorlukların üstesinden gelmeyi biliyor. Ecme konağa gelip Boran'ı almak isterken, Sadakat Boran'ı bırakmamak için Ecmel'e silah çekiyor. Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

UZAK ŞEHİR 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kanal D Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı gündemde! Yeni bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya ve Cihan önlerine çıkan tüm engellerin üstesinden gelmeyi bir kez daha başarıyor. İkilinin baş başa, tam bir aile gibi geçirdiği huzur dolu gün adeta bir rüyayı andırıyor. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmedi.

Rüya sona erdiğinde Ecmel konağa gelerek Boran’ı almak istiyor. Sadakat ise Boran’ı bırakmamakta kararlıdır. Sadakat’in Ecmel’e silah doğrultması üzerine gözler yeni bölüme çevrildi.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Uzak Şehir Demir diziden ayrılıyor mu? Demir karakterinin akıbeti merak ediliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası