Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’nin, önemli orta saha oyuncularından N’Golo Kante için harekete geçtiği iddiaları gündemi hareketlendirdi. Sarı lacivertli yönetimin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da forma giyen tecrübeli futbolcu için yürüttüğü temaslar, transfer sürecine dair yeni detayları da beraberinde getirdi. Peki, Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerinin ardından rotasını dünya futbolunun tanınmış isimlerinden N’Golo Kante’ye çevirdi. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da kariyerini sürdüren Fransız oyuncu için yapılan görüşmelerin hız kazandığı iddia edilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği futbol kamuoyunda merak konusu oldu.

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin, 34 yaşındaki N’Golo Kante için resmi teklif yaptığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği ifade ediliyor. Orta sahadaki tecrübesi ve uluslararası kariyeriyle öne çıkan Fransız futbolcu için yönetimin temaslarını yoğunlaştırdığı, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminden Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, Kante ve menajeriyle yüz yüze görüşme yapmak üzere Dubai’ye gitti. Sezon sonunda Al-Ittihad ile olan sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya 2,5 yıllık kontrat teklif edildiği, bu teklifin oyuncu cephesinde olumlu karşılandığı öne sürülüyor. Transfer gerçekleşirse dözleşme bitimine altı ay kaldığı için transfer gerçekleşirse sarı lacivertliler Al-İttihad’a bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 21 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, bir gol kaydetti.

N'GOLO KANTE KİMDİR, NERELİ?

N'Golo Kante, 29 Mart 1991 tarihinde Paris’te dünyaya gelen Fransız milli futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Kante, güçlü fizik yapısı, top kapma becerisi, oyun disiplini ve yüksek enerjisiyle modern futbolun en etkili merkez orta saha oyuncuları arasında gösterilir. Profesyonel kariyerine Fransa’da Boulogne ve Caen formalarıyla başlayan Kante, 2015 yılında Leicester City’ye transfer oldu ve burada Premier League şampiyonluğu yaşayarak dünya çapında tanınırlık kazandı. Bir sezon sonra Chelsea’ye imza atan Kante, İngiltere’de üst üste iki farklı takımla lig şampiyonluğu kazanan ilk futbolcu olarak dikkat çekti.

Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Kante, uluslararası arenada da önemli başarılara imza attı. Kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla öne çıkan deneyimli futbolcu, 2023 yılında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El-İttihad’a transfer oldu.

