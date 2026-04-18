Trendyol Süper Lig 30. hafta programında kritik öneme sahip Karagümrük-Eyüpspor maçı futbolseverlerin gündeminde. Düşme hattındaki iki takımı yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler araştırılıyor.

Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İstanbul derbisi niteliği taşıyan karşılaşma öncesinde iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkmaya hazırlanıyor.

KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA İZLENİR?

Karagümrük ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de izlenebilecek. Futbolseverler, üyelikleri kapsamında maçı mobil uygulamalar ve internet üzerinden takip edebilecek.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması olması nedeniyle mücadeleye olan ilgi oldukça yüksek. Özellikle son haftalara girilirken alınacak puanların belirleyici olması, bu maçın önemini daha da artırıyor.

KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ikas Eyüpspor arasındaki karşılaşma 17 Nisan 2026 Cuma günü saat 14.30’da başlayacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve hakem Oğuzhan Aksu tarafından yönetilecek.

Karagümrük, iç sahada son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken, Eyüpspor ise deplasmanda kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İki ekip de alt sıralardan uzaklaşmak adına sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Karagümrük, Eyüpspor’u konuk ettiği son üç lig maçında puan kaybetmezken, bu kez Süper Lig’de rakibini ilk kez iç sahada ağırlayacak.

