Kardeşlerim yeni bölüm 20 Nisan Cumartesi yayınlanacak

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Nisan 2024 18:58 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 19:12 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

ATV'nin izleyiciyle buluşan ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan dizisi Kardeşlerim, bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 haftalık ara verirken, bazıları ise yayınlarına devam ediyor. Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim yeni bölüm tarihiyle ilgili detaylar!