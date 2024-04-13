Kardeşlerim yeni bölüm 20 Nisan Cumartesi yayınlanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
ATV'nin izleyiciyle buluşan ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan dizisi Kardeşlerim, bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 haftalık ara verirken, bazıları ise yayınlarına devam ediyor. Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim yeni bölüm tarihiyle ilgili detaylar!
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ATV'nin 13 Nisan Cumartesi yayın akışı duyuruldu. Akışa göre saat 20.00'de Kardeşlerim dizisinin tekrarı ekrana gelecek. Ancak bu hafta Kardeşlerim'in yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin 125. bölümü izleyicilerle 20 Nisan Cumartesi günü buluşacak.
KARDEŞLERİM BU AKŞAM YOK MU?
Kardeşlerim dizisi izleyicileri, yeni bölümün yayınlanacağı tarihi merakla bekliyorlar. Özellikle dizinin heyecan dolu sahneleri ve karakterler arasındaki gelişen ilişkiler, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanacak olan yeni bölümle ilgili heyecan ve beklenti yüksek. Ancak bu hafta izleyiciler, dizinin tekrar bölümüyle yetinecekler. Yeni bölümün ise 20 Nisan'da yayınlanacak olması hayranların sabırsızlıkla beklediği bir gün olarak işaretlenmiş durumda.
Kaynak: Türkiye Gazetesi