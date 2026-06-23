2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli karne günü için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okulların kapanış tarihi netleşirken, yaz tatilinin başlangıcı ve yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih de belli oldu. Şimdi ise gözler ''Karneler ne zaman alınacak, karne dağıtımı saat kaçta yapılır?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı programa göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler ise karnelerinin aldıktan sonra yaz tatilinin ardından 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Peki, karneler ne zaman alınacak, karne dağıtımı saat kaçta yapılır?

Karneler ne zaman alınacak, karne dağıtımı saat kaçta yapılır? 2026 yaz tatili için geri sayım başladı

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala öğrenciler ve veliler karne tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. Aynı gün okullarda son ders zili çalacak ve eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.

Karneler ne zaman alınacak, karne dağıtımı saat kaçta yapılır? 2026 yaz tatili için geri sayım başladı

KARNE DAĞITIMI SAAT KAÇTA YAPILIR?

Karne dağıtım saatleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanacak tek bir saat bulunmuyor. Dağıtım saatleri okulların çalışma düzenine ve yönetimlerin planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Genellikle tam gün eğitim veren ve sabahçı sistemle çalışan okıullarda karneler çoğunlukla sabah saat 09.00 ile 11.00 arasında öğrencilere teslim ediliyor. Öğlenci öğrenciler için ise dağıtım işlemleri genellikle 11.00 ile 12.30 saatleri arasında tamamlanıyor. Kesin saat bilgisi için öğrencilerin kendi okul yönetimlerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Karneler ne zaman alınacak, karne dağıtımı saat kaçta yapılır? 2026 yaz tatili için geri sayım başladı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan hemen sonra yaz tatiline başlayacak.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.



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