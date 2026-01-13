kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı her geçen saat artarken, gözler 14 Ocak Çarşamba günü için Kayseri ve Konya’ya çevrildi. Öğrenci ve veliler “Kayseri ve Konya'da yarın okullar tatil mi?” sorusuna cevap ararken Kayseri Valiliği ve Konya Valiliği’nden yapılacak duyurular yakından takip ediliyor.

Meteoroloji’nin uyarıları doğrultusunda birçok ilde eğitime ara verilmesi, Kayseri ve Konya’da da benzer bir karar alınıp alınmayacağı yönündeki beklentiyi artırdı. Peki, Kayseri ve Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak tatil olan iller hangileri?

KONYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’da 14 Ocak Çarşamba günü için henüz il genelini kapsayan resmi bir kar tatili kararı açıklanmadı. Kentte hava koşulları yakından izlenirken, Konya Valiliği’nden yapılabilecek muhtemel tatil duyurusu merakla bekleniyor.

KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri’de de 14 Ocak Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışı ve buzlanma riskine ilişkin değerlendirmeler sürerken, Kayseri Valiliği’nin gün içinde yeni bir karar alıp almayacağı takip ediliyor. Şu an için eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi öngörülüyor.

YARIN TATİL OLAN İLLER HANGİLERİ?

14 Ocak Çarşamba günü için Tunceli ve Erzincan’da il genelinde okullar tatil edildi. Ordu’da bazı ilçelerin tamamında, bazı ilçelerde ise kısmi olarak eğitime ara verildi. Uşak’ın Ulubey ilçesinde, Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ve Giresun’da bazı ilçelerde kar tatili uygulanıyor. Diğer iller için gelebilecek kar tatili kararları ise takip ediliyor.

