Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi geliyor? Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Fenerbahçe, bir süredir 26 yaşındaki milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı hedefliyor. Aktürkoğlu her ne kadar sarı-lacivertli takımla anlaşma sağlamış olsa da, Benfica yıldız futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe ile Benfica arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer askıya alınmıştı. Fakat Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım, transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferi için el sıkıştığı iddia edilmişti. Ancak Kerem’in sarı-lacivertli takım karşısında ilk 11’de yer alması, transfer defterinin kapandığı yönünde bir algı uyandırmıştı. Ayrıca karşılaşma öncesinde Portekiz basınından Record, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçtiğini ve milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığını öne sürmüştü.

Kerem Aktürkoğlu ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU NE PAYLAŞTI?

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk bayrağını ve yolcu olduğu gösteren bir adam emojisini öne çıkardı. Bu paylaşımla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

Yıldız futbolcu ve kulüp tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.