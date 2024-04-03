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Kesin olmayan sonuçlara göre Muş seçim sonuçları! 31 Mart 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kesin olmayan sonuçlara göre Muş seçim sonuçları! 31 Mart 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gitti. Muş seçim sonuçları, hangi partinin hangi ilçeyi aldığına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Türkiye geneli sandıkların yüzde 100'ü açıldı. 

CHP yüzde Türkiye genelinde yüzde 37.77 oy oranı birinci parti olarak seçimden ayrılırken AK Parti yüzde 35.49 oy aldı.

Sanıkların açılmasının ardından il ve ilçelerin seçim sonuçları, birinci gelen partiler merak ediliyor. 

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Muş il geneli ve ilçelerde seçim sonuçları belli oldu.

Muş il geneli sonuçlarına göre; 

DEM Parti'den Sırrı Söylemez yüzde 42.88,

AK Parti'den Feyat Asya yüzde 25.27,

YRP'den Aziz Süne yüzde 12.85,

HÜDA PAR'dan Cesim Yılmaz yüzde 5.14,

İYİ Parti'den Şerafettin Yatci yüzde 4.62, 

CHP'den Tuncay Çanga yüzde 1.62 oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Muş seçim sonuçları! 31 Mart 2024 - 1. Resim

Muş ilçelerinde ise seçim sonuçları şu şekilde:

Varto ilçesinde; DEM Parti yüzde 60.49, AK Parti yüzde 22.73, CHP yüzde 10.03 oy aldı. 

Bulanık ilçesinde; DEM Parti yüzde 56.18, AK Parti yüzde 21.05, Gelecek Partisi yüzde 9.82 ve CHP yüzde 8.73 oy aldı. 

Malazgirt ilçesinde; DEM Parti yüzde 49.77, AK Parti yüzde 44.94 ve CHP yüzde 2.38 oy aldı. 

Korkut ilçesinde; AK Parti yüzde 54.14, Deva Parti yüzde 29.39, DEM Parti yüzde 9.16 ve HÜDA PAR yüzde 5.48 oy aldı.

Hasköy ilçesinde; MHP yüzde 43.21, AK Parti yüzde 40.54, İYİ Parti yüzde 13.50 ve YRP yüzde 2.12 oy aldı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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