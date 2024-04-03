Kesin olmayan sonuçlara göre Muş seçim sonuçları! 31 Mart 2024

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 13:47 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 14:08 - Güncelleme:

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Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gitti. Muş seçim sonuçları, hangi partinin hangi ilçeyi aldığına dair detaylar haberimizde yer alıyor.