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Kira zammında yüzde 25 sınırı bugün itibarıyla sona erdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kira zammında yüzde 25 sınırı bugün itibarıyla sona erdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum" sözleri vatandaşın gündeminde yer alırken kira zammında yüzde 25 sınırı kalktı mı, ne zaman kalkacak araştırılmaya başlandı.

Kira artışlarının aşırılığı sebebiyle 2 sene önce kira zamlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. Bugün itibarıyla sona ermesinin ardından sınır kalktı mı, kalkacak mı merak edildi. Sınırın kalkmasıyla beraber kira artışları yeniden 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. 

KİRA ZAMMINDA YÜZDE 25 SINIRI KALKTI MI?

Kira zammında % 25 sınırı 1 Temmuz itibarıyla biterken bugünden sonra artık kira artışları 12 aylık ortalama enflasyona göre netleşecek. Buna göre ise % 25'lik kira zamları yüzde 60'lara çıkacak. 

Kira zammında yüzde 25 sınırı bugün itibarıyla sona erdi - 1. Resim

Şimşek, geçtiğimiz günlerde konuyla ilişkin şu sözleri söylemişti:

"Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."

Mayıs'ta 12 aylık enflasyon %62,51 olurken kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, sadece yüzden 62,51 oranında zam yaptı. 2024 yılının Temmuz ayının artış oranı haziran enflasyonuna bağlı olurken enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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