NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün 14 Nisan Salı günü yayın akışından ani bir şekilde çıkarılması izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölümünün neden olmadığı ve 29. bölüm tarihi merak ediliyor.

NOW’ın dikkat çeken yapımlarından Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün son anda iptal edilmesi, izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu. 14 Nisan Salı akşamı tekrar bölümüyle ekrana gelen dizinin 29. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak araştırılmaya başlandı. Peki, Kıskanmak yeni bölüm neden yok?

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kıskanmak dizisinin 14 Nisan akşamı yayınlanması planlanan yeni bölümü, son anda yayın akışından çıkarıldı. Yayın saatine kısa süre kala yapılan bu değişiklik sonrası izleyiciler sosyal medyada “Kıskanmak neden yok?” sorusunu gündeme taşıdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeterli reklam toplanamadığı için yeni bölüm yayınlanmadı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da dizinin geleceğine dair belirsizlik bu gelişmeyle birlikte daha da arttı.

Kıskanmak yeni bölüm neden yok? 29. bölüm yayın tarihi

KISKANMAK NEDEN YAYINLANMADI?

Son haftalarda düşük reytinglerle anılan Kıskanmak için final ihtimali de konuşuluyordu. Dizinin reklam gelirleri nedeniyle dün akşam yayınlanması, devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretlerini artırdı.

KISKANMAK 29. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıskanmak dizisinin 29. bölümünün yayın tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dün akşam yaşanan iptal sonrası gözler NOW kanalından gelecek duyurulara çevrildi.

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanıp yayınlanmayacağı ya da final kararı alınıp alınmayacağı yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek. İzleyiciler ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası