Kızılcık Şerbeti dizisinde yılbaşı arasının ardından Doğukan Güngör hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yayın akışına yönelik belirsizlik oluştu. Dizinin 120. bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği, 9 Ocak Show TV yayın akışı ve sosyal medya paylaşımlarıyla takip ediliyor.

Show TV’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeniyle ekrana gelmemişti. 120. bölümün 9 Ocak Cuma günü yayınlanması planlanırken, dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün adının karıştığı soruşturma sonrası yayın takviminde değişiklik olabileceği iddiaları gündeme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti, 2 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmamış ve izleyici karşısına tekrar bölümüyle çıkmıştı. Normal yayın günü Cuma olan dizinin, bu aranın ardından yeniden ekrana dönmesi planlanıyordu. Bu nedenle gözler 9 Ocak Cuma akşamına çevrildi.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 120. bölüm tarihi yayın akışında netleşti

Yayın takvimine göre dizinin 120. bölümünün 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de yayınlanması bekleniyordu. Hafta içinde yaşanan bazı gelişmeler ise yeni bölümün mü yoksa tekrar bölümünün mü yayınlanacağına dair soru işaretlerine yol açtı. Ancak dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda yeni bölümün bu akşam ekrana geleceği belirtildi. Aynı zamanda Show TV’nin 9 Ocak tarihli yayın akışında da Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü yer alıyor. Bu kapsamda dizi bu akşam izleyiciyle buluşacak.

120. BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Dizinin yayın planındaki belirsizlik, başrol oyuncularından Doğukan Güngör hakkında yürütülen soruşturmanın ardından gündeme geldi. “Fatih” karakterine hayat veren Güngör’ün 5 Ocak’ta uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının set programını etkilediği ifade edildi. Oyuncu, 7 Ocak günü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından yapım ekibinin haftalık yayın takvimini yeniden değerlendirdiği öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, yaşanan belirsizlik nedeniyle yeni bölüm yerine tekrar bölüm yayınlanması ihtimali de gündeme gelmişti. Ancak dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımlarla birlikte 120. bölümün bu akşam yayınlanacağı netlik kazandı.

