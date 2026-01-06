KPSS 2025/2 tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi atama kapsamında yürütülen KPSS 2025/2 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan kadro ve pozisyonlara yerleşebilmek için 18-25 Aralık tarihleri arasında tercih yapan adaylar “KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı, merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına cevap arıyor.

KPSS 2025/2 kapsamında yapılan tercihlerde adaylar, P1, P2 ve P3 puan türlerine göre ilan edilen kadrolar arasından seçimlerini gerçekleştirdi. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya çevrildi. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı, merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sürecini tamamlayabn adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan resmi bir duyuruya göre KPSS 2025/2 tercih sonuçları henüz ilan edilmedi.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yürütülen merkezi atama süreçlerinde, tercih sonuçları genellikle tercihlerin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içinde açıklanıyor. Genel takvim dikkate alındığında KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ocak ayının ilk haftası içindei, 5-9 Ocak tarihleri arasında duyurulması bekleniyor. Adaylar kesin tarih için ÖSYM’den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS/2 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandığında adaylar, sonuç bilgilerine yalnızca ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek. Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinde yayımlanacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Yerleştirme sonrası atama sürecine ilişşkin detaylar ise ilgili kamu kurumları tarafından ayrıca duyurulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası