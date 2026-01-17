Leeds United ile Fulham, İngiltere Premier Lig'de kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Futbolu yakından takip edenler "Leeds United-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? " sorusuna cevap aramaya başladı.

Elland Road'da oynanacak Leeds United - Fulham maçı öncesinde karşılaşmaya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Joe Rodon, Jayden Bogle, Sebastiaan Bornauw ve Gabriel Gudmundsson’un antrenmanlara dönmesi teknik heyeti rahatlattı. Ancak Daniel James sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala "Leeds United-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? " sorusu gündeme geldi.

Kritik mücadele için geri sayım başladı! Leeds United-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LEEDS UNİTED-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United-Fulham maçı, 17 Ocak Cumartesi Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Chris Kavanag'ın düdüğü ile başlayacak olan karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEEDS UNİTED-FULHAM MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Perri; Struijk, Rodon, Bijol; Justin, Gruev, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Aaronson

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Diop, Robinson; Berge, Cairney; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez

Haberle İlgili Daha Fazlası