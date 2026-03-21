Ramazan Bayramı öncesinde sürücülerin en çok araştırdığı konuların başında otoyol ve köprü geçiş ücretleri geliyor. Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretli mi merak edilirken Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram süresince hangi yolların ücretsiz olacağı, hangilerinde ücret uygulamasının devam edeceği kesinleşti.

Bayramda karayolu düzenlemelerinin yanı sıra şehir içi toplu taşıma için de kolaylık sağlandı. Bayram boyunca bazı raylı sistem hatları ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Peki, Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretli mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kuzey Marmara Otoyolu bayram boyunca ücretli geçişe açık olacak. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen proje, ücretsiz geçiş kapsamının dışında bırakıldı. Aynı şekilde Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yap-işlet-devret ulaşım noktalarında da ücret alınmaya devam edilecek.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Devletin işlettiği bazı köprü ve otoyollar ise bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti alınmayacak.

Bayramda ücretsiz köprü ve otoyol uygulaması 22 Mart Pazar günü sona erecek.



