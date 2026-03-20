Bayram gününde ''Bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi?'' sorusu gündemde yerini aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bayram süresince bazı ulaşım hatlarında ücretsiz uygulama devreye alındı. Tüm güzergahlar ücretsiz kullanıma dahil edilmezken Avrasya Tüneli için de durum merak konusu oldu. İşte, Avrasya tüneli geçiş ücreti 2026 tarifesi ve bayram ücret durumu...

Alınan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Uygulama gece yarısından itibaren başlayarak 22 Mart Pazar günü sonuna kadar devam edecek. Peki, bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Avrasya tüneli geçiş ücreti 2026: Bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı süresince ulaşımda uygulanacak ücretsiz geçiş kararıyla birlikte sürücülerin gözü Avrasya Tüneli’ne çevrildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında bazı köprü ve otoyollar ücretsiz hale getirilse de Avrasya Tüneli uygulamaya dahil edilmedi. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen tünelde bayram boyunca geçişler ücretli olarak devam edecek.

Avrasya tüneli geçiş ücreti 2026: Bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2026

Avrasya Tüneli’nin 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak geçiş ücretleri; gündüz tarifesinde tek yönde 1. sınıf araçlar için 280 TL, 2. sınıf araçlar için 420 TL ve 6. sınıf araçlar için 218,40 TL olarak belirlenmiştir. Gece tarifesinde ise geçiş ücretleri %50 indirimli olarak; 1. sınıf araçlar için 140 TL, 2. sınıf araçlar için 210 TL ve 6. sınıf araçlar için 109,20 TL şeklinde uygulanacak.

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacak.

Avrasya tüneli geçiş ücreti 2026: Bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

AYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet veriyor.

Uygulama bayram süresince geçerli olurken, yap-işlet-devret projeleri kapsam dışında tutuluyor. Bu kapsamda; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Aydın-Denizli Otoyolu’ndan geçişlerde ücret uygulanacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası