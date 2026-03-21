Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın merak ettiği ulaşım düzenlemeleri netlik kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda uygulanacak ücretsiz ve indirimli hizmetler duyuruldu. Vatandaşlar ise ''Bayramda otobüs ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar bedava?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, bayramda ücretsiz olan toplu taşımalar...

Bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz hale getirildi. Uygulama gece yarısından itibaren başlayıp 22 Mart Pazar gününün sonuna kadar devam edecek. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler ise ücretsiz ulaşım kararıma dahil edilmedi. Peki, bayramda otobüs ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar bedava?

Bayramda otobüs ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar bedava? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı süresince birçok şehirde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek. Ankara ve İstanbul'da belediyelere bağlı otobüsler bayram boyunca ücretsiz olacak.

BAYRAMDA HANGİ TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA?

Resmi düzenlemeye göre belirli raylı sistem hatları ile kamuya ait toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz olacak. Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bunun yanı sıra belediyelerin işlettiği otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi ulaşım araçları da bayramda ücretsiz kullanılabilecek.

BAYRAMDA ANKARA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara’da bayram süresince toplu taşıma ücretsiz olacak. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren başlayan uygulama, bayramın son gününün gecesine kadar devam edecek.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

RAMAZAN BAYRAMI SÜRESİNCE ULAŞIM ÜCRETSİZ…

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımız, üç gün süren Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart 2026 Cuma günü sabah saat 06.00’dan, son günü olan 22 Mart 2026 Pazar günü akşam saat 23.59’a kadar EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Bu vesileyle, değerli vatandaşlarımızın Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor; Bayram’ın, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyoruz.

BAYRAMDA İZMİR OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de ise farklı bir uygulama hayata geçirildi. Kent genelinde belediyeye bağlı toplu taşıma araçları bayram boyunca yüzde 50 indirimli olarak çalışacak. İZBAN hattında ise ulaşım ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda ücretsiz hizmet verecek. ESHOT Genel Müdürlüğü, mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.



ESHOT otobüs seferleri

ESHOT; İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarında, 20-21 ve 22 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı için takviye seferlerle özel bir sefer tarifesi hazırlandı. Arife günü olan 19 Mart’ta hafta içi çalışma programı; bayram boyunca ise pazar günü programı uygulanacak. Bayram süresince orman köyü hatları da toplu ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için İzmir Otogar bağlantılı ve özellikle ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı.



Mezarlık hatları

ESHOT otobüsleri, arife günü ile Ramazan Bayramı’nın birinci ve ikinci günü mezarlıklara ek sefer yapacak. Hizmet verecek hatlar şöyle:

914 Doğançay Kabristanı - Karşıyaka İskele,

915 Örnekköy Kabristanı - Karşıyaka İskele,

917 Balçova Kabristan - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi,

918 Narlıdere Aşağı Kabristan - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi,

919 Karabağlar Kabristanı - Konak,

922 Yeşilyurt Kabristanı - Konak,

923 Hacılarkırı Kabristanı - Bornova Metro,

924 Eski Bornova Mezarlığı - Bornova Metro,

925 Hacılarkırı Kabristanı - Konak,

926 Eski/Yeni Mezarlık - Şirinyer Aktarma Merkezi,

927 Yeni Mezarlık - Bornova Metro,

928 Tırazlı Kabristan - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi,

929 Karacaağaç Kabristanı - Şirinyer Aktarma Merkezi,

932 Günerli Kabristanı - Ulukent Aktarma Merkezi,

934 Küner Kabristanı - Gaziemir Semt Garajı

Metro ve tramvay programı

İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı’nda seferler, Ramazan Bayramı’nda pazar tarifesiyle çalışacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise arife günü (19 Mart) dahil olmak üzere bayramda pazar tarifesi geçerli olacak.



İZDENİZ gemileri

İZDENİZ’de; 19 Mart arife günü hafta içi sefer tarifesi uygulanacak. 20-21-22 Mart tarihlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. 19 Mart Perşembe, 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi günleri baykuş seferleri yapılacak. Baykuş ücret tarifesi geçerli olacak. İskelelerde gemi kapasitesinden fazla oluşacak yolcu yoğunluğunu önlemek amacıyla yedek gemiler sefere hazır bekletilecek.

