2026 LGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini tercih ve yerleştirme takvimine çevirdi. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, tercihlerin başlayacağı gün ve yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği takvim, adaylar tarafından araştırılıyor.

13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenciler için yeni süreç başladı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından öğrenciler ilk olarak sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih tarihleri

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak. Aynı gün tercih kılavuzu ve liselerin kontenjan bilgileri de yayımlanacak. Öğrenciler elde ettikleri puanlar, yüzdelik dilimleri ve hedefledikleri okullar doğrultusunda tercih listelerini oluşturabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler hangi okula yerleştiklerini yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sistemleri üzerinden öğrenebilecek. Aynı tarihte boş kalan kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. İlk ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece öğrenciler yerleşemedikleri ya da değiştirmek istedikleri okullar için yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih tarihleri

2026 LGS TERCİH TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Bu süreçte tercihlerin okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası