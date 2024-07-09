Masterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme:

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef programında heyecan sürerken 3'lü düellolar oynanıyor. Eleme turunda sesi ile şeflerden beğeni toplayan Ayşe ile ilgili kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular gündeme geldi.