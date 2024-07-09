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Masterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Masterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyor
Masterchef, Tv8, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef programında heyecan sürerken 3'lü düellolar oynanıyor. Eleme turunda sesi ile şeflerden beğeni toplayan Ayşe ile ilgili kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular gündeme geldi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te eleme turunun tamamlanmasının ardından yarışmacılar düellolara çıkıyor. Yaptığı tabak ile geçer not alan Ayşe'nin samimi konuşması dikkatleri çekerken mesleği nedir, evli mi gibi özel hayatına dair bilgiler de seyircinin merak konusu oldu.

MASTERCHEF AYŞE ÇİÇEK KİMDİR?

Yarışmacı müzik öğretmeni olurken aslen Konyalı. Görev yeri Aksaray olan Ayşe Çiçek, samimi ve enerjik konuşmasıyla dikkatleri çekerken Mehmet Şef ile diyalogu da sosyal medyada gündem oldu.

Eleme turunda yaptığı tabak ile geçer notu almasının ardından 3'lü düelloda yarışacak.

Masterchef Ayşe Çiçek, Konyalı ve müzik öğretmenliği yapıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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