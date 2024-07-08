Masterchef Gülay Köse, 45 yaşında ve 4 çocuk sahibi

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin başlamasıyla beraber izleyiciler her akşam 20.00'da takip ediyor. Yarışmaya katılan Gülay Köse, yaptığı pesto sosulu tortellini ile üst tura geçerken bu akşam 2. turda mücadele edecek. Seyirciler ise Masterchef Gülay kimdir, kaç yaşında araştırmaya başladı.

50 yaşında olan Masterchef Nigar Akyıldız, 11 yıldır butik pastacılık yapıyor

50 yaşında olan Masterchef Nigar Akyıldız, 11 yıldır butik pastacılık yapıyor

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef programında heyecan devam ederken bugün yarışmacılar 3'lü düelloda yarışacak. İlk turu geçen Gülay Köse'nin fragmanda yer almasının ardından seyirciler Masterchef Gülay nereli, evli mi gibi soruları araştırırken sosyal medyada da desteklemeye devam ediyor.

MASTERCHEF GÜLAY KÖSE KİMDİR?

Masterchef'e katılan Gülay, eleme turunda kendini tanıtırken 4 çocuğu olduğunu ve 45 yaşında olduğunu söyledi. Küçük yaşlardan beri mutfakta yer alan isim, çocukları için yarışmaya katıldığını ifade ederken eleme turunda pesto sosulu tortellini yaparak şeflerden geçer not aldı.

Eşi ile beraber kendi meze şirketinde çalışan Köse, 30 yıldır aşçılık yapıyor. Kendini geliştirmek için birçok kitap okuyan ve oğlu ile beraber üniversite sınavına giren isim beğeni topladı.

KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Yarışmacı Gülay evli ve 4 çocuk sahibidir.