MasterChef Türkiye'de sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Sergen Özen, Altın Kupa'da final heyecanı yaşıyor. Yarışmanın güçlü şampiyon adaylarından biri olarak gösterilen genç şefin kariyeri ve biyografisi televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star'da Altın Kupa mücadelesi tüm hızıyla sürerken, finalistlerden Sergen Özen mutfaktaki yeteneği ve kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Yarışmanın 18 Ocak 2026 tarihli büyük finalinde Hasan Biltekin ile karşı karşıya gelen Sergen, mutfaktaki dokuz yıllık tecrübesiyle kupayı kazanmak için mücadele ediyor.

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin sevilen isimlerinden Sergen Özen, Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mutfak eğitimine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başladı. Lise eğitiminin ardından Pamukkale Üniversitesi Aşçılık Bölümünden mezun olan Özen, akademik eğitimini saha tecrübesiyle birleştirerek profesyonel aşçılık kariyerinde ilerledi. Dokuz yıldır aşçılık mesleğini aktif olarak sürdüren Sergen Özen, memleketi Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul'da da köfte üzerine dükkanları bulunuyor.

Kariyeri boyunca katıldığı gastronomi yarışmalarında önemli başarılar elde eden Sergen, İstanbul'daki bir yarışmada üçüncülük, Alanya Altın Kepçe'de ise birincilik kazanarak yeteneğini kanıtladı.

