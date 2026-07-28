2026 yılı mazerete bağlı yer değiştirme takviminde güncellemeye gidildi. Yapılan açıklamaya göre, hem il içi hem de iller arası mazeret tayinleri için ön başvuru süresi uzatıldı. Peki, il içi/iller arası özür grubu atamaları ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılı mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi. Yapılan değişiklikle hem il içi hem de iller arası mazeret tayinleri için ön başvuru süresi 31 Temmuz 2026 saat 12.00'ye kadar uzatıldı. Daha önce ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Güncellenen duyuru kapsamında, öğretmenler il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kurumları için başvuru yapabilecekler. İlçe grupları içinde yer alan ilçeler arasında mazerete bağlı yer değişikliği yapılamamasına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi güncellendi! İl içi/iller arası özür grubu atamaları ne zaman?

İL İÇİ/İLLER ARASI ATAMALAR NE ZAMAN?

İl içi tercih başvuruları 3-4 Ağustos, atamalar 5 Ağustos; iller arası tercih başvuruları ise 6-10 Ağustos, atamalar 11 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

2. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

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