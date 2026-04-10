Küresel petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar ülkemizde de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler görülürken gelişmeler de pompaya hem indirim hem de zam olarak yansıdı. Araç sahipleri ise “Mazot fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı?” sorusuna cevap arıyor.

Son indirimle rahatlayan araç sahipleri, kısa sürede yeniden zam ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni artışların yaşanabileceği ifade ediliyor. Peki, 10 Nisan mazot fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı?

Mazot fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı? Mazota indirim sonrası zam yeniden gündeme geldi!

MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan sert değişimler gündemde. Yapılan indirim sonrası motorin fiyatları büyük şehirlerde yeniden şekillendi. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı yaklaşık 72,43 TL seviyesine gerilerken, Anadolu Yakası’nda 72,28 TL civarında bulunuyor. Ankara’da motorin 73,56 TL, İzmir’de ise 73,84 TL seviyelerinde satışta.

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarında önemli bir indirim uygulandı. Son düzenlemeyle birlikte litre fiyatında 12 lira 88 kuruşluk düşüş gerçekleşti. Düşüşün ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, indirimin kalıcı olmayacağı beklentisini de beraberinde getirdi.



AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt grubunda sadece motorin değil, benzinde de fiyat düşüşü yaşandı. Benzinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruşluk gerileme gerçekleşti.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI MI?

Küresel petrol piyasasının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı ile ilgili belirsizlik sürüyor. Bölgedeki gelişmeler ve taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, boğazdaki gemi trafiğinin henüz tam anlamıyla normale dönmediği ifade ediliyor.

10 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 62.18 TL - Motorin 72.43 TL - Otogaz 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62.03 TL - Motorin 72.28 TL - Otogaz 34.39 TL

Ankara: Benzin 63.15 TL - Motorin 73.56 TL - Otogaz 34.87 TL

İzmir: Benzin 63.43 TL - Motorin 73.84 TL - Otogaz 34.79 TL

