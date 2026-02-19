BİLSEM 2026 ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Yayımlanan takvimle birlikte BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Sürecin ilk aşaması olan ön değerlendirme süreci 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak. Öğrenciler, ön değerlendirme süreci ardından ise bireysel değerlendirmeye alınacak.



BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön değerlendirme sürecini tamamlayan öğrenciler ve aileleri, 2026 BİLSEM takvimini inceliyor.BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.



