Mecidiyeköy'de olan Profilo AVM'nin yıkımı bir süre önce başlamıştı

İstanbul’un Mecidiyeköy semtinde yer alan ve 1998 senesinde hizmete açılan Profilo AVM'nin yıkıldığını gören bir gencin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündem olurken Profilo AVM kapandı mı, neden yıkıldı merak edildi. Avrupa yakasında olan en büyük merkezlerden olan PAM, uzun zamandır kapalıydı.

İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Mecidiyeköy'de yer alan Cevahir AVM'ye ilgi artarken eski zamanların popüler AVM'si Profilo'nun yıkımını görenler ne zaman yıkıldı merak ederken kapanıp kapanmadığını araştırıyor.

PROFİLO AVM KAPANDI MI?

Mecidiyeköy'de olan AVM'nin yıkımı bir süre önce başlamıştı. X platformunda bir kullanıcının alışveriş merkezinin enkaz halini paylaşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Profilo AVM'de mağazalar uzun zaman önce kapanırken bina boş olarak durmaktaydı.

2410 ada, 246 parselde, 15.963 metrekarelik alana sahip olan merkez, borçlarının olması nedeniyle kapanmıştı. Cevahir Alışveriş Merkezi, Trump Towers gibi merkezlerin tercih edilmesinin ardından Profilo çok tercih edilmemeye başlandı. Böylece iflas eden merkez hizmete kapatıldı.

PROFİLO AVM NEREDE?

1995 yılında başlayan kurulumda ilk olarak 75.000 metrekare kullanıldı. Ardından 117.000 metrekarelik alanda hizmet veren merkezde 209 Mağaza, 7 spor salonu, 20 hatlı bowling ve 16 masalı bilardo salonu, üç tiyatro salonu, 1300 araç kapasiteli ücretsiz otopark hizmeti, 2200 m² alan üzerine kurulu kapalı yüzme havuzlu sports club ve 43 ayrı fast food, cafe ve restoran bulunuyordu.