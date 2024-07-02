Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mecidiyeköy'de olan Profilo AVM'nin yıkımı bir süre önce başlamıştı

Mecidiyeköy'de olan Profilo AVM'nin yıkımı bir süre önce başlamıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mecidiyeköy&#039;de olan Profilo AVM&#039;nin yıkımı bir süre önce başlamıştı
Profilo Avm, Mecidiyeköy, Cevahir Avm, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Mecidiyeköy semtinde yer alan ve 1998 senesinde hizmete açılan Profilo AVM'nin yıkıldığını gören bir gencin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım gündem olurken Profilo AVM kapandı mı, neden yıkıldı merak edildi. Avrupa yakasında olan en büyük merkezlerden olan PAM, uzun zamandır kapalıydı.

İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Mecidiyeköy'de yer alan Cevahir AVM'ye ilgi artarken eski zamanların popüler AVM'si Profilo'nun yıkımını görenler ne zaman yıkıldı merak ederken kapanıp kapanmadığını araştırıyor.

PROFİLO AVM KAPANDI MI?

Mecidiyeköy'de olan AVM'nin yıkımı bir süre önce başlamıştı. X platformunda bir kullanıcının alışveriş merkezinin enkaz halini paylaşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Profilo AVM'de mağazalar uzun zaman önce kapanırken bina boş olarak durmaktaydı.

2410 ada, 246 parselde, 15.963 metrekarelik alana sahip olan merkez, borçlarının olması nedeniyle kapanmıştı. Cevahir Alışveriş Merkezi, Trump Towers gibi merkezlerin tercih edilmesinin ardından Profilo çok tercih edilmemeye başlandı. Böylece iflas eden merkez hizmete kapatıldı.

Mecidiyeköy'de olan Profilo AVM'nin yıkımı başladı - 1. Resim

PROFİLO AVM NEREDE?

1995 yılında başlayan kurulumda ilk olarak 75.000 metrekare kullanıldı. Ardından 117.000 metrekarelik alanda hizmet veren merkezde 209 Mağaza, 7 spor salonu, 20 hatlı bowling ve 16 masalı bilardo salonu, üç tiyatro salonu, 1300 araç kapasiteli ücretsiz otopark hizmeti, 2200 m² alan üzerine kurulu kapalı yüzme havuzlu sports club ve 43 ayrı fast food, cafe ve restoran bulunuyordu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarının zararını kendi imkanlarıyla gidereceğini söyledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
La Casa De Papel'in oyuncusu Luka Peroš, Mehmed Fetihler Sultanı'na konuk olacak - HaberlerLa Casa De Papel'in oyuncusu Luka Peroš, Mehmed Fetihler Sultanı'na konuk olacakYangında hasar gören Assos Ören yeri, ziyarete açıldı - HaberlerYangında hasar gören Assos Ören yeri, ziyarete açıldıMert Günok, Uğurcan ve Arda Güler'in EURO 2024'te sarı kart sınırında bulunuyor - HaberlerMert Günok, Uğurcan ve Arda Güler'in EURO 2024'te sarı kart sınırında bulunuyor2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle yaşanan sorun çözüldü - Haberler2 Temmuz Garanti Bankası mobil uygulamasında teknik arıza nedeniyle yaşanan sorun çözüldüBakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti - HaberlerBakan olarak atanan Murat Kurum, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmiştiTokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli, Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu - HaberlerTokat Turhal Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli, Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...