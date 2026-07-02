NOW TV'nin yeni sezon dizisi Muhtemel Aşk, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide Zeynep Emindağ karakterine hayat veren Melis Minkari'nin yaşı, eğitim hayatı ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Melis Minkari'nin hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

Son yıllarda televizyon dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Melis Minkari, Muhtemel Aşk dizisinde canlandırdığı Zeynep Emindağ karakteriyle yeniden ekranlara geliyor. Daha önce Kardeşlerim dizisyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, yeni sezonda dizinin öne çıkan karakterlerinden biri olarak izleyici karşısına çıkacak.

MELİS MİNKARİ KİMDİR?

Melis Minkari, 20 Ağustos 1998'de İstanbul'da doğdu. Özel Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk alanındaki eğitimini ise Dialog Anlatım İletişim ve Craft Oyunculuk Atölyesi'nde aldığı çalışmalarla geliştirdi.

Son olarak 2026 yılında yayın hayatına başlayan Muhtemel Aşk dizisinde ise Zeynep Emindağ karakterini canlandırıyor. Dizide Kadir'in kız kardeşi olan Zeynep, sevgi dolu, enerjik ve hayata umutla bakan genç bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Melis Minkari kimdir, kaç yaşında? Muhtemel Aşk dizisinde Zeynepi oynuyor

MELİS MİNKARİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melis Minkari'nin televizyon kariyerinde geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapım, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi oldu. Oyuncu, uzun süre devam eden dizide Aybike karakterini canlandırarak özellikle genç izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

Melis Minkari'nin bugüne kadar rol aldığı yapımlar şunlardır:

Muhtemel Aşk (2026) – Zeynep Emindağ

Aşkı Hatırla (2025) – Ayça

Bahar (2024) – Cemre

Kardeşlerim (2021-2024)

Aşk 101 (2021)

En İyi Arkadaşım (2004)

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