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Mert Günok, eşi Aslı Günok ile 2015 yılında evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mert Günok, eşi Aslı Günok ile 2015 yılında evlendi
Mert Günok, Euro 2024, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Mert Günok'un EURO 2024'te gösterdiği performans büyük ilgi toplarken evli mi, eşi kimdir merak edildi. Futbol kariyeri ile başarısından söz ettirirken özel hayatı da yakından takip edildi.

EURO 2024'te dün akşam oynanan Türkiye - Avusturya maçındaki performansı ile dikkatleri çeken Mert Günok, adından söz ettirirken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da gündemde yer alıyor. Eşi Aslı Günok'u görenler ise kim olduğunu ve çiftin ne zaman evlendiğini merak ediyor.

MERT GÜNOK EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Günok, 2015 yılının Nisan ayında Aslı Dalgalıdere ile nişanlanırken aynı yıl 29 Aralık'ta evlendi. Çiftin Ala adında bir kızı olurken sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar beğeni topluyor.

Mert Günok, eşi Aslı Günok ile 2015 yılında evlendi - 1. Resim

MİLLİ TAKIM KALECİSİ MERT GÜNOK KİMDİR?

1 Mart 1989 yılında Karabük'te doğan isim Beşiktaş'ta forma giyiyor. Futbolculuk hayatına Kocaelispor'un altyapısında başlayan isim 2011 yılında Fenerbahçe ile anlaştı.

2015 yılında Bursaspor'a transfer olan isim 2017 yılında Başakşehir ile anlaştı. 2021 yılında Beşiktaş'a transfer olarak aynı sene Süper Kupa kazandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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