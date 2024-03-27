Mert Hakan Yandaş hangi takımda oynuyor?
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe forması giymektedir.| Mert Hakan Yandaş'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak ediliyor. İşte, detaylar...
29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Türk Milli Takım forması giymektedir. Mert Hakan Yandaş'ın futbol kariyerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.
MERT HAKAN YANDAŞ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de oynuyor. Taraftar tarafından "Komutan" lakabıyla anılıyor.
FUTBOL KARİYERİ
Mert Hakan Yandaş futbol hayatına profesyonel olarak 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Ardından 2013-2015 sezonunda Altınordu, 2014-2015 sezonunda Tirespor 1922, 2016-017 sezonunda Menemen Belediyespor ve 2017 ila 2020 arasında Sivasspor kulüplerinde oynadı. Ardından 2021 sezonunda 4 yıllık sözleşme imzaladı.