MotoGP’de yeni sezon için geri sayım başladı. 2026 yarış takviminin netleşmesiyle birlikte gözler sezonun açılış yarışına ve Türkiye adına tarihi bir ilke imza atacak Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk MotoGP sınavına çevrildi. İşte, MotoGP 2026 takvimi...

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de 2026 sezonu takvimi açıklandı. Sezon, Şubat ayının son haftasında Tayland’da başlayacak. Yeni sezonda Türk motor sporları açısından da tarihi bir döneme girilirken, Toprak Razgatlıoğlu ilk kez MotoGP'de yer alacak.

MOTOGP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MotoGP 2026 sezonu, 27 Şubat 2026 tarihinde Tayland’ın Buriram kentinde sezonun ilk yarışıyla başlayacak. Organizasyon, kış arası test sürecinin tamamlanmasının ardından resmen başlayacak ve Şubat ayından Kasım ayına kadar sürecek yoğun bir yarış takvimini kapsayacak. Yeni sezonda takımlar ve pilotlar, sezon öncesi hazırlıklarını Ocak ve Şubat aylarında yapılacak resmi testlerle tamamlayacak.

MOTOGP 2026 YARIŞ TAKVİMİ

27 Şubat -1 Mart - Buriram, Tayland

20-22 Mart - Goiania, Brezilya

27-29 Mart - Austin, ABD

10-12 Nisan - Lusail, Katar

24-26 Nisan - Jerez, İspanya

08-10 Mayıs - Le Mans, Fransa

15-17 Mayıs - Barcelona, Katalonya

29-31 Mayıs - Mugello, İtalya

05-07 Haziran - Balaton, Macaristan

19-21 Haziran - Brno, Çekya

26-28 Haziran - Assen, Hollanda

10-12 Temmuz - Sachsenring, Almanya

07-09 Ağustos - Silverstone, Büyük Britanya

28-30 Ağustos - Aragon, İspanya

11-13 Eylül - Misano, San Marino

18-20 Eylül - Spielberg, Avusturya

02-04 Ekim - Motegi, Japonya

09-11 Ekim - Mandalika, Endonezya

23-25 Ekim - Phillip Island, Avustralya

30 Ekim-01 Kasım - Sepang, Malezya

13-15 Kasım - Portimao, Portekiz

20-22 Kasım - Valencia, İspanya

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP'DE YARIŞAN İLK TÜRK

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu unvanını alacak. Red Bull sporcusu Toprak, Yamaha’nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Milli pilot, MotoGP’deki ilk resmi yarışına Tayland’da çıkmadan önce 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya’daki Sepang testlerinde piste çıkacak. Toprak, MotoGP kariyerinde 07 numara ile yarışırken Yamaha motosikletiyle yeni sınıfa uyum sağlamaya odaklanacak.

