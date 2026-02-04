MotoGP ne zaman başlıyor? 2026 takvimi açıklandı
MotoGP’de yeni sezon için geri sayım başladı. 2026 yarış takviminin netleşmesiyle birlikte gözler sezonun açılış yarışına ve Türkiye adına tarihi bir ilke imza atacak Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk MotoGP sınavına çevrildi. İşte, MotoGP 2026 takvimi...
Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de 2026 sezonu takvimi açıklandı. Sezon, Şubat ayının son haftasında Tayland’da başlayacak. Yeni sezonda Türk motor sporları açısından da tarihi bir döneme girilirken, Toprak Razgatlıoğlu ilk kez MotoGP'de yer alacak.
MOTOGP NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MotoGP 2026 sezonu, 27 Şubat 2026 tarihinde Tayland’ın Buriram kentinde sezonun ilk yarışıyla başlayacak. Organizasyon, kış arası test sürecinin tamamlanmasının ardından resmen başlayacak ve Şubat ayından Kasım ayına kadar sürecek yoğun bir yarış takvimini kapsayacak. Yeni sezonda takımlar ve pilotlar, sezon öncesi hazırlıklarını Ocak ve Şubat aylarında yapılacak resmi testlerle tamamlayacak.
MOTOGP 2026 YARIŞ TAKVİMİ
27 Şubat -1 Mart - Buriram, Tayland
20-22 Mart - Goiania, Brezilya
27-29 Mart - Austin, ABD
10-12 Nisan - Lusail, Katar
24-26 Nisan - Jerez, İspanya
08-10 Mayıs - Le Mans, Fransa
15-17 Mayıs - Barcelona, Katalonya
29-31 Mayıs - Mugello, İtalya
05-07 Haziran - Balaton, Macaristan
19-21 Haziran - Brno, Çekya
26-28 Haziran - Assen, Hollanda
10-12 Temmuz - Sachsenring, Almanya
07-09 Ağustos - Silverstone, Büyük Britanya
28-30 Ağustos - Aragon, İspanya
11-13 Eylül - Misano, San Marino
18-20 Eylül - Spielberg, Avusturya
02-04 Ekim - Motegi, Japonya
09-11 Ekim - Mandalika, Endonezya
23-25 Ekim - Phillip Island, Avustralya
30 Ekim-01 Kasım - Sepang, Malezya
13-15 Kasım - Portimao, Portekiz
20-22 Kasım - Valencia, İspanya
TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP'DE YARIŞAN İLK TÜRK
Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu unvanını alacak. Red Bull sporcusu Toprak, Yamaha’nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Milli pilot, MotoGP’deki ilk resmi yarışına Tayland’da çıkmadan önce 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Malezya’daki Sepang testlerinde piste çıkacak. Toprak, MotoGP kariyerinde 07 numara ile yarışırken Yamaha motosikletiyle yeni sınıfa uyum sağlamaya odaklanacak.