MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2026 yılı ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belli olurken, gözler Personel Temin sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 askeri öğrenci temini kapsamında yürütülen tercih işlemlerinin sonuçları erişime açıldı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ikinci seçim aşamalarına çağrılan adaylar, sonuçlarını Personel Temin Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 yılı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşaması tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılıp çağrılmadıklarını öğrenmeye başladı.

MSÜ askeri öğrenci temini kapsamında gerçekleştirilecek ikinci seçim aşaması faaliyetleri 14 Temmuz - 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. İkinci seçim aşamalarında adaylar; evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat süreçlerinden geçecek. Hava Harp Okulu adayları için ayrıca psikomotor testi uygulanacak.

MSÜ tarafından yayımlanan takvime göre, Hava Harp Okulu adayları 14-20 Temmuz, diğer Harp Okulu adayları 22-30 Temmuz, Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları ise 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında seçim aşamalarına katılacak. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için süreç 22 Temmuz'da başlayacak.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2026 PERTEM MSÜ yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır

PERTEM MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuç bilgilerine ulaşabiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için adayların personeltemin.msb.gov.tr adresine giriş yaparak "Tercihlerim" menüsünü kullanmaları gerekiyor. İkinci seçim aşamalarına çağrılan adayların sınav tarihleri ve katılım bilgileri de sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI PERTEM SORGULAMA EKRANI

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