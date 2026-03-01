2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesinde adayların en çok araştırdığı konular arasında sınav günü uygulanacak kurallar yer alıyor. Özellikle "MSÜ'de kalem silgi veriliyor mu" sorusu araştırılıyor. ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göre, sınav salonunda sağlanacak materyallerden, sınav salonuna alınmayan yasak eşyalar, araç-gereçler belli oldu.

MSÜ sınavına katılacak binlerce aday, sınav günü yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar ve salon içinde kendilerine sunulacak gereçlere ilişkin yayımlanan son bilgileri yakından takip ediyor. Özellikle kalem ve silgi verilip verilmediği sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor.

MSÜ'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

ÖSYM’nin 2026 MSÜ uygulamasına ilişkin güncel açıklamalarına göre sınav salonlarında adayların ihtiyaç duyacağI temel kırtasiye malzemeleri kurum tarafından temin ediliyor. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

KÜPE VEYA KOLYE İLE SINAVA GİRİLİR Mİ?

Alyans hariç tüm takılar yasak. Küpe, kolye, bileklik gibi aksesuarlarla sınav binasına girişe izin verilmiyor.

2026 MSÜ SINAVINA GİRERKEN YASAK OLAN EŞYALAR

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazetevb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim

maddeleriyle,

maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

