Bir gelenek haline gelen cuma mesajlar, bu hafta da unutulmadı. Müslümanların kıymetli günlerinden biri olan cuma gününde dilek ve dualarını paylaşmak isteyen vatandaşlar, çeşitli mecraları kullanıyor. İşte ayet, hadis, dua içeren en çok beğeni alan cuma mesajlarından örnekler...

Müslümanlar için haftanın en kıymetli günü kabul edilen cuma günü, bu hafta ibadetler ve dileklerle karşılanıyor. Yakınlarına anlamlı mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar, ayet, hadis ve dua içeren en güzel cuma sözlerini araştırıyor. Manevi atmosferi güçlendiren, paylaşımı ve kardeşliği hatırlatan cuma mesajları, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi görüyor. İşte en çok tercih edilen ve beğenilen cuma mesajlarından örnekler...

CUMA MESAJLARI VE ÖRNEKLERİ "Ey Rabbim,

Bu mübarek Cuma günü ,

kalplerimize huzur, evlerimize bereket, rızkımıza helal ve bol kazanç, dualarımıza kabul nasip eyle.

Bizleri Peygamber Efendimize komşu eyle.

Amin.Cumanız mübarek olsun" "Hz. Yusuf'un yollarını açan Allâh'ım, benim de önümü aç, sıkıntılarımı gider." Âmîn "Ey Râbbim benim için dilediğim ne varsa tüm mümin kardeşlerime de diliyorum kabul eyle Allâh'ım"

Esselâmu Aleyküm cümleten dostlar

Cumamız mübarek olsun"



"Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” uyarısına kulak vermemizi; sevinci ve nimeti paylaştığımız gibi hüznü ve meşakkati de paylaşmamızı telkin eder."

"Cumamız Mübarek Olsun... Resûlullah (sas) şöyle buyurmuştur:❝Müminin niyeti, amelinden daha hayırlıdır.❞

[Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, V, 185] "Ey talihsizlerin sığınağı,

Ey âcizlerin güç kaynağı,

Ey dertlilerin tabibi,

Ey yolda kalmışların yol göstereni,

Ey çaresizler çaresi,

Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı Yüce Rabbim..

İçinde bulunduğumuz bu Cuma günün hürmetine bizleri affeyle..

(ÂMİN )"

"Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için üstün dereceler vardır. (Tâhâ Suresi – 189. Ayet) Mübarek Cuma gününün; imanımızı tazelemesine, gönüllerimizi arındırmasına, birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını, gönüllerimize huzur, hanelerimize rahmet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.Bu mübarek gün hürmetine; esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm milletimizin işleri hayırlı, kazançları bereketli olsun. Rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna vakitte; dualarımız kabul, yolumuz istikamet üzere olsun." “Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun…” Buhârî, Edeb, 62"

"Cuma gecesi duası..” Allah’ım bana beklemediğim bir rızık, aklıma gelmeyen bir güzellik ver imkansız olduğunu düşündüğüm hayallerimi yaşamayı nasip eyle."

amin.



"Bu Cuma ;

Rahmete, mağfirete,merhamete,

berekete ,sabra, şükre...umuda ,,,sevgi ve sevince …vesile olsun inşallah..

Cumamız Mübarek Olsun"

"Allah'ım! Kalplerimizi takva ile süsle, bizi bağışladığın kullarından eyle Dualarımızı kabul eyle."

Rabbim, bu mübarek cuma gününde gönlünüze ferahlık hayatınıza bereket kalbinize huzur versin..." “Cuma günü öyle bir vakit vardır ki, mümin o vakitte Allah’tan bir hayır dilerse Allah ona mutlaka verir.”

— Muhammed

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