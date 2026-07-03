Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk'ta yeni bölüm heyecanı sürüyor. Son bölümün ardından gözler 4. bölüm fragmanına çevrilirken, izleyiciler "Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yayınlanmadı?" sorularının cevabını arıyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamayı sürdürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından 4. bölüm tanıtımı araştırılırken, kanal tarafından yapılan son paylaşımlar da yakından takip ediliyor.

MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NEDEN YOK?

Muhtemel Aşk'ın 4. bölüm fragmanı için bekleyiş devam ediyor. Show TV'nin resmi internet sitesi ve dizinin resmi sayfalarında yer alan son bilgilere göre, 4. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yeni bölüm tanıtımının, kanalın resmi dijital platformları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Dizilerde yeni bölüm fragmanları çoğunlukla bölüm yayınının hemen ardından veya takip eden gün içerisinde izleyiciyle buluşuyor. Bu nedenle Muhtemel Aşk'ın yeni tanıtımının da Show TV'nin resmi hesapları üzerinden paylaşılması beklenirken, fragman yayımlandığında dizinin yeni bölümüne ilişkin ilk ipuçları da netlik kazanacak.

Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok? İşte son bölümde yaşananlar

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde Defne, Kadir'in kararını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve ondan uzak durmaya karar verdi. Ancak Bartıner Holding'de yürütülen önemli proje nedeniyle Defne, Kadir ve Tolga yeniden aynı masada buluşmak zorunda kaldı. Bu durum karakterler arasındaki gerilimin daha da yükselmesine neden oldu.

Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok? İşte son bölümde yaşananlar

Öte yandan Kadir ile Tolga arasındaki geçmişten gelen düşmanlık iş hayatına da yansırken, Levent iki isim arasındaki gerçeği ortaya çıkarması için Defne'yi görevlendirdi. Defne, Tolga ve Kadir'in geçmişini araştırmaya başladı.

Son bölümde yaşanan olaylar, karakterler arasındaki ilişkilerin yeni bölümde daha da karmaşık bir hal alacağının sinyallerini verdi. İzleyiciler şimdi gözünü yayımlanacak yeni bölüm fragmanına çevirmiş durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası