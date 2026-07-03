Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sözcü'nün "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" yönündeki haberini yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından, Sözcü Gazetesi'nde ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

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"SATILMASI YA DA DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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