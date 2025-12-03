Geçtiğimiz günlerde evinde aniden rahatsızlanarak Maslak'taki hastaneye kaldırılan ve iç kanama teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Murat Cemcir'in sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. "Murat Cemcir neden yoğun bakımda, çıktı mı?" sorularının cevabı merak ediliyor.

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Murat Cemcir, sağlık durumuyla gündeme geldi.

49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti. iç kanama geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Cemcir'in tedavisi devam ediyor.

Murat Cemcir neden yoğun bakımda, çıktı mı? Yeni bir gelişme yaşandı

MURAT CEMCİR NEDEN YOĞUN BAKIMDA, ÇIKTI MI?

Yakın çevresinden alınan bilgiye göre; divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya yoğun bakıma alınmıştı.

4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Cemcir'in sağlık duruma iyiye gittiği için yoğun bakımdan çıkarıldığı, tedavisine normal odada devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda Murat Cemcir yoğun bakımdan çıkmıştır.

DİVERTİKÜLER KANAMA NEDİR?

Divertikülit, genellikle karın ağrısı ile kendini gösteren bir sağlık sorunudur. En yaygın belirtisi, alt karın bölgesinin sol tarafında hissedilen ağrı veya hassasiyettir. Bu ağrı çoğunlukla şiddetlidir ve aniden ortaya çıkar, ancak bazı durumlarda hafif başlayıp birkaç gün içinde kötüleşebilir.

Eğer divertikülite bir enfeksiyon neden olmuşsa, hasta ateş, mide bulantısı, kusma, titreme, kramp ve kabızlık gibi belirtiler de yaşayabilir. Divertikülitli kişilerde, bir kesenin duvarındaki küçük bir kan damarı patladığında ortaya çıkan divertiküler kanama gibi ciddi sağlık sorunları gelişebilir. Bu kanama şiddetli ve hatta bazen hayatı tehdit edici olabilir.

