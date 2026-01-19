Ocak ayının üçüncü pazartesi günü, dünya genelinde "Mavi Pazartesi" olarak adlandırılıyor. Kış mevsiminin getirdiği kısa günler, soğuk hava ve tatil döneminin sona ermesiyle birlikte bazı kişiler bu dönemde kendisini isteksiz hissedebiliyor. Bu isteksizlik hali "Mavi Pazartesi" ile özdeşleştiriliyor. Peki, "Mavi Pazartesi" (Blue Monday) nedir, gerçekten bilimsel bir dayanağı var mı ve bu ruh haline bürünenler ne yapmalı?

Ocak ayının üçüncü pazartesi günü, yaygın olarak "Mavi Pazartesi" (Blue Monday) olarak bilinir ve yılın en depresif günü olduğu düşünülür. Bu kavram, 2005 yılında Cardiff Üniversitesi’nde sağlık psikoloğu olarak görev yapan Cliff Arnall tarafından ortaya atılmıştır. Arnall, Britanya Psikoloji Derneği’nin (BPS) mevcut üyelerinden biridir.

Bir Birleşik Krallık seyahat şirketi olan Sky Travel’a göre Blue Monday, yılın en depresif günü olarak tanımlanmaktadır. Hesaplamada hava koşulları da dikkate alındığından, bu kavram yalnızca Kuzey Yarımküre’nin ılıman iklim kuşakları için geçerli kabul edilmektedir.

MAVİ PAZARTESİ NASIL HESAPLANDI?

Arnall, Blue Monday formülünü şöyle belirlemişti: ([W + (D-d)] x TQ) / M x NA. Formüldeki harflerin anlamı ise şöyleydi:

W: Hava durumu

D: Borç

d: Maaş

T: Yılbaşının üzerinden geçen süre

Q: Başarısızlıkla sonuçlanan bir denemeden sonra geçen süre

M: Düşük motivasyon

NA: Harekete geçme ihtiyacı

MAVİ PAZARTESİ İLE İLGİLİ DİĞER İDDİALAR

Ancak uzmanlara göre Blue Monday’in bilimsel bir karşılığı yok. Bazı yorumcular bu kavramın sadece turizm şirketlerinin ve alışveriş mağazalarının işine yaradığını düşünüyor.

Bu kavram; kasvetli hava, Noel sonrası borçlar, yeni yıl hedeflerinin tutulamaması, işe dönme isteksizliği ve genel bir karamsarlık hali gibi unsurlara dayandırılan asılsız bir hesaplamaya dayanır. Zamanla, iyi oluş hâlimizi iyileştirdiği iddia edilen ürün ve hizmetlerin tanıtımı için kullanılan, her yıl tekrarlanan sıradan bir PR etkinliğine dönüşmüştür. Üstelik bu iddiaların çoğu, bilimsel kanıtlardan yoksundur. "Mavi Pazartesi" ile ilgili hiçbir iddia, bugüne kadar bilimsel çalışmalarla desteklenmemiştir.

RUH SAĞLIĞINDA İYİ - KÖTÜ KAVRAMI KİŞİYE ÖZELDİR

Yılın en mutsuz gününü belirlemeye çalışmak anlamsızdır; çünkü bu gün herkes için farklıdır. Tıpkı hayat koşullarımızın birbirinden farklı olması gibi. Ayrıca zaman zaman kendini kötü hissetmek ile günlük hayatı ciddi biçimde etkileyen depresyon ya da başka bir ruh sağlığı sorununu birbirinden ayırmak önemlidir. Geçici bir moral düşüklüğü ile ruhsal bir hastalık aynı şey değildir.

