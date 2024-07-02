Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'nda göreve geldi

Türkiye'nin merakla beklediği atamalar gerçekleşirken dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na atandı. Vatandaşların gündeminde ise Sedat Sırrı Arısoy'un hayatına dair kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırıldı.

2 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'nda göreve başlayacak. Gündeme gelen ismin daha önce hangi görevlerde bulunduğu da merak edildi.

KAYSERİ MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞINA ATANAN SEDAT SIRRI ARISOY KİMDİR?

1969 senesinde Manavgat'da dünyaya gelen isim ilk, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara'da tamamlarken lisansını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden bitirdi.

1992 yılında Van Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan isim Kırşehir-Boztepe, Kastamonu-Daday, Kars-Digor, Edirne-Enez, Bingöl Vali Yardımcılığı, Batman Vali Yardımcılığı, Tokat Vali Yardımcılığı, Trabzon-Vakfıkebir Kaymakamlığı ve Antalya-Muratpaşa Kaymakamlığı görevlerini yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.