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Nazilli Yeni Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Adana Vali Yardımcısı olarak görev aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nazilli Yeni Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Adana Vali Yardımcısı olarak görev aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Resmi Gazete atamalarına göre Aydın Nazilli Kaymakamı olarak atanan Huriye Küpeli Kan kimdir? Adana Vali Yardımcısı olarak görev alan Huriye Küpeli Kan nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

HURİYE KÜPELİ KAN KİMDİR, NERELİ?

Adana Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kan, 2 Temmuz 2024 yılında yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Aydın Nazilli Kaymakamı olarak atandı.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Huriye Küpeli Kan, Güney kaymakamlığı görevinde bulunduktan sonra Hasankeyf ilçesine atanmıştır.

26 Ekim 2003 - 8 Ekim 2005 tarihleri arasında Batman Hasankeyf'te ilk iş olarak okula gönderilmeyen 24 kızı okula başlatan Küpeli, 190 yaşlı, kimsesiz, dul, yetim ve engelli vatandaşın yararlanacağı bir de aşevi yaptırdı.

2014 yılında Osmaniye Vali yardımcısı olarak atandı.

1 Eylül 2018 tarihinde Adana Vali yardımcısı olarak atandı.

1 Aralık 2023 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için istifa etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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