Nazilli Yeni Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Adana Vali Yardımcısı olarak görev aldı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 08:20 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 08:37 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

2 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Resmi Gazete atamalarına göre Aydın Nazilli Kaymakamı olarak atanan Huriye Küpeli Kan kimdir? Adana Vali Yardımcısı olarak görev alan Huriye Küpeli Kan nereli, kaç yaşında?